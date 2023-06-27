Бунт в "Фенербахче": футболисты отказываются ехать в рф на игру с "Зенитом"

Не все игроки турецкого клуба хотят играть в рф

Турецкий "Фенербахче" согласился провести спарринг с российским "Зенитом", где работает предатель Украины Анатолий Тимощук, однако некоторые игроки стамбульцев не хотят ехать в рф.

Об этом сообщает Fotospor. По информации источника, ситуация спровоцировала внутренние проблемы в "Фенербахче".

Против выезда в рф выступает новоиспеченный игрок стамбульцев Эдин Джеко из Боснии и Герцеговины, а также другие легионеры. Джеко не хочет ехать в страну, развязавшую войну в Украине. Кроме того, футболисты не хотят рисковать после того, как в рф произошел военный мятеж.

Добавим, что именно Джеко, а также несколько звездных игроков сборной Боснии и Герцеговины отговорили свою Федерацию от проведения товарищеского матча с россией в ноябре прошлого года.

Напомним, в июле 2022 года "Фенербахче" в рамках квалификационного матча ЛЧ встречался с киевским "Динамо". После гола киевлян в ворота стамбульцев турецкие фанаты начали петь хвалебные песни про президента рф владимира путина. Позже руководство "Фенербахче" отказалось извиняться перед украинцами. Тем не менее УЕФА наказал турецкий клуб.