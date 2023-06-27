Бунт у "Фенербахче": футболісти відмовляються їхати у рф на гру з "Зенітом"

Не всі гравці турецького клубу хочуть грати в рф

Турецький "Фенербахче" погодився провести спаринг із російським "Зенітом", де працює зрадник України Анатолій Тимощук, проте деякі гравці стамбульців не хочуть їхати у рф.

Про це повідомляє Fotospor. За інформацією джерела, ситуація спровокувала внутрішні проблеми у "Фенербахче".

Проти виїзду у рф виступає новий гравець стамбульців Едін Джеко з Боснії та Герцеговини, а також інші легіонери. Джеко не хоче їхати до країни, яка розв’язала війну в Україні. Крім того, футболісти не хочуть ризикувати після того, як у росії стався військовий заколот.

Додамо, що саме Джеко, а також кілька зіркових гравців збірної Боснії та Герцеговини відмовили свою Федерацію від проведення товариського матчу із росією у листопаді минулого року.

Нагадаємо, у липні 2022 року "Фенербахче" у рамках кваліфікаційного матчу ЛЧ зустрічався з київським "Динамо". Після голу киян у ворота стамбульців турецькі фанати почали співати хвалебні пісні про президента рф володимира путіна. Пізніше керівництво "Фенербахче" відмовилося вибачатися перед українцями. Проте УЄФА покарав турецький клуб.