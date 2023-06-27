Для них пралки дорогі: російський футболіст розповів про "бідних" американців

Спортсмену поставили незручне питання про рівень життя в США та в росії

Воротар "Динамо" (Москва) Ігор Лещук після п’яти поїздок до США зробив висновок, що американці настільки бідні, що не можуть дозволити собі пральну машину. Таким чином, спортсмен підіграв російській пропаганді, яка розповідає про загниваючий Захід.

Відповідне інтерв’ю Лещука є на "РБ Спорт". Футболіст не зміг порівняти рівень життя в США та в рф, назвавши себе туристом. При цьому голкіперу не сподобалося, що у його апартаментах у США не було пральної машини.

– Де рівень життя вищий – в Америці чи в росії?

– Тяжко порівнювати рівень життя, адже я там був як турист. Мені важко судити, бо я там не жив. Там всі люди ходять з айфонами – напевно, це не показник. Приїхавши у відпустку, ти приділяєш більше уваги поверхневим моментам, аніж побутовим.

У них по-іншому. Коли мені треба було випрати речі, треба було здавати одяг у готелі або йти до пральні, де дешевше. Там усе як у фільмах показують: приходиш до кімнати, вона вся у пральних машинах. Люди валізами речі стирають.

Багато людей в Америці не мають пральних машин, тому що для них вони дорогі. Для мене це дивно, коли немає пральної машини, бо вона, мені здається, має бути в усіх. А в Америці по-іншому, — сказав Лещук.

Раніше повідомлялося, що в росії закликали міжнародні футбольні організації покарати Україну. Річ у тім, що Українська асоціація футболу (УАФ) зажадала від УЄФА та ФІФА негайно усунути Російський футбольний союз (РФС) після того, як у рф підтримали інтеграцію кримських клубів у російський футбол.