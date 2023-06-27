"Ну что, сынок, пора домой?" Суркис вернул Ярмоленко в "Динамо" (видео)

Бело-синие усилились опытным украинским футболистом

Во вторник, 27 июня, в футбольный клуб "Динамо" в статусе свободного агента вернулся хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко, который в прошлом сезоне выступал за "Аль-Айн" (ОАЭ).

Новый контракт Ярмоленко с "Динамо" рассчитан на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба на своем официальном сайте.

Примечательно, что в презентации Ярмоленко поучаствовал президент "Динамо" Игорь Суркис. Пресс-служба Бело-синих опубликовала видео разговора футболиста с владельцем клуба.

– Ну что, сынок, пора домой?

– Да, пора. "Динамо" – это моя родная команда.

– Жду.

– Жду встречи.

– Давай, сынок, обнимаю, – сказал Суркис.

Андрей ранее уже играл за Бело-синих, став настоящим лидером команды. В составе основной команды "Динамо" Ярмоленко дебютировал 11 мая 2008 года, в матче против полтавской "Ворсклы", а до того вингер выступал за дублирующий состав киевлян. Хавбек в составе "Динамо" трижды завоевал чемпионство, дважды Кубок Украины и трижды Суперкубок.

За первый период в "Динамо" Ярмоленко принял участие в 341-м матче в разных турнирах (228 – УПЛ, 44 – Лига Европы, 36 – Лига чемпионов, 27 – Кубок Украины, 6 – Суперкубок Украины), забив в них 137 голов (99 – в УПЛ, 12 – в ЛЕ, 7 – в ЛЧ, 19 – в КУ).

В августе 2017 года "Динамо" продало Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию", затем игрок выступал в Англии за лондонский "Вест Хэм", где провел 4 сезона, после чего вингер сезон играл в "Аль-Айне" Сергея Реброва.

Напомним, по окончании клубного сезона 2022/23 Ребров возглавил национальную команду, куда тут же был вызван 33-летний Ярмоленко. Сборная Украины в июне выиграла два важных матча в отборе на Евро-2024, а также сыграла вничью с немцами (3:3).