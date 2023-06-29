Збірна України суттєво піднялася у рейтингу ФІФА

Наша команда розташувалася між Швецією та Сербією

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) презентувала оновлений рейтинг збірних. Національна команда України після успішних червневих матчів піднялася одразу на шість позицій.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. Збірна України наразі перебуває на 24 позиції.

У топ-10 рейтингу також не обійшлося без змін. Збірна Англії піднялася на 4-те місце, Бельгія опустилася на 5-те, Хорватія стала шостою, а Нідерланди – сьомими. Лідирує в рейтингу Аргентина, Франція – друга, а Бразилія – третя.

Рейтинг ФІФА

Додамо, що до цього Україна востаннє була 24-ою у рейтингу у травні 2021 року.

Нагадаємо, у червні збірна України провела два матчі у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Спочатку українці зробили неймовірний камбек у поєдинку проти Північної Македонії (3:2), а потім насилу перемогли Мальту (1:0). Крім того, Синьо-жовті провели товариський, благодійний поєдинок із Німеччиною, який завершився бойовою нічиєю (3:3).

Раніше повідомлялося, що ще один гравець збірної України може опинитися в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).