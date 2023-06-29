Сборная Украины существенно поднялась в рейтинге ФИФА

Наша команда расположилась между Швецией и Сербией

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг сборных. Национальная команда Украины после успешных июньских матчей поднялась сразу на шесть позиций.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Сборная Украины теперь находится на 24 позиции.

В топ-10 рейтинга также не обошлось без изменений. Сборная Англии поднялась на 4-е место, Бельгия опустилась на 5-е, Хорватия стала шестой, а Нидерланды — седьмыми. Лидирует в рейтинге Аргентина, Франция — вторая, а Бразилия — третья.

Рейтинг ФИФА

Добавим, что до этого Украина в последний раз была 24-й в рейтинге в мае 2021 года.

Напомним, в июне сборная Украины провела два матча в квалификации на чемпионат Европы-2024. Сначала украинцы совершили невероятный камбэк в поединке против Северной Македонии (3:2), а затем с трудом победили Мальту (1:0). Кроме того, Сине-желтые провели товарищеский, благотворительный поединок с Германией, который завершился боевой ничьей (3:3).

Ранее сообщалось, что еще один игрок сборной Украины может оказаться в АПЛ.