В "Челси" может появиться еще один украинец: инсайдер раскрыл подробности

Голкипер заинтересовал большой английский клуб

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин может в ближайшем будущем стать игроком лондонского "Челси", за который выступает вингер национальной команды Михаил Мудрик.

Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо на своем YouTube-канале. Инсайдер сообщил, что "Челси" видит в украинце второго вратаря команды.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает Кепу Аррисабалагу как первого вратаря, а Трубина — как его сменщика. В то же время Анатолию дали бы шанс проявить себя и составить конкуренцию испанцу. Добавим, что у Трубина контракт с Горняками истекает в конце следующего сезона, а потому лондонцы могут купить кипера за относительно небольшую сумму денег.

21-летний Трубин в сезоне 2022/23 провел 38 матчей за "Шахтер", пропустил 40 голов и 14 раз отыграл "на ноль". Вместе с командой он выиграл УПЛ.

К слову, Трубиным интересуется миланский "Интер". Также за игроком следит португальская "Бенфика".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" отверг многомиллионное предложение "Удинезе" по Трубину.