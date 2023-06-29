У "Челсі" може з’явитися ще один українець: інсайдер розкрив подробиці

Голкіпер зацікавив великий англійський клуб

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін може у найближчому майбутньому стати гравцем лондонського "Челсі", за який виступає вінгер національної команди Михайло Мудрик.

Про це розповів журналіст Фабриціо Романо на своєму YouTube-каналі. Інсайдер повідомив, що "Челсі" бачить в українці другого воротаря команди.

За інформацією джерела, лондонський клуб розглядає Кепу Аррісабалагу як першого воротаря, а Трубіна — у якості його змінника. Водночас Анатолію дали б шанс проявити себе та скласти конкуренцію іспанцю. Додамо, що у Трубіна контракт із Гірниками закінчується наприкінці наступного сезону, а тому лондонці можуть купити кіпера за відносно невелику суму грошей.

21-річний Трубін у сезоні 2022/23 провів 38 матчів за "Шахтар", пропустив 40 голів і 14 разів відіграв "на нуль". Разом із командою він виграв УПЛ.

До речі, Трубіним цікавиться міланський "Інтер". Також за гравцем слідкує португальська "Бенфіка".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" відкинув багатомільйонну пропозицію "Удінезе" щодо Трубіна.