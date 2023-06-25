Мільйони на тиждень: стала відома космічна зарплата Мудрика у "Челсі"

Гравець збірної України перебрався до "Челсі" минулої зими

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, який нещодавно потрапив у скандал у Британії, заробляє великі гроші в англійському клубі.

Як пише британське видання The Athletic, на тиждень гравець збірної України отримує 97 тисяч фунтів.

У конвертації на гривню (за курсом НБУ) зарплата Мудрика у лондонському "Челсі" становить близько 4,5 мільйона гривень на тиждень.

Джерело зазначає, що для англійської Прем’єр-ліги ця сума є скромною. Для порівняння, лідери топ-клубів Англії одержують сотні тисяч фунтів щотижня.

Нагадаємо, що українець перебрався із "Шахтаря" до "Челсі" минулої зими за рекордні для нашого чемпіонату 100 мільйонів євро. За півроку нашому футболісту так і не вдалося зарекомендувати себе гравцем основного складу. У чемпіонаті Англії він провів 13 матчів, записавши на свій рахунок дві результативні передачі.

Разом із Мудриком "Челсі" фінішував у другій половині турнірної таблиці та по ходу першості змінив двох тренерів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Шахтар" сплатив до бюджету України податок за трансфер Мудрика.