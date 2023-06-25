Миллионы в неделю: стала известна космическая зарплата Мудрика в "Челси"

Игрок сборной Украины перебрался в "Челси" минувшей зимой

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который недавно угодил в скандал в Британии, зарабатывает внушительные деньги в английском клубе.

Как пишет британской издание The Athletic, в неделю игрок сборной Украины получает 97 тысяч фунтов.

В переводе на гривну (по курсу НБУ) зарплата Мудрика в лондонском "Челси" составляет около 4,5 миллиона гривен в неделю.

Источник отмечает, что для английской Премьер-лиги эта сумма является скромной. Для сравнения, лидеры топ-клубов Англии получают сотни тысяч фунтов еженедельно.

Напомним, что украинец перебрался из "Шахтера" в "Челси" минувшей зимой за рекордные для нашего чемпионата 100 миллионов евро. За полгода нашему футболисту так и не удалось зарекомендовать себя игроком основного состава. В чемпионате Англии он провел 13 матчей, записав на свой счет две результативные передачи.

Вместе с Мудриком "Челси" финишировал во второй половине турнирной таблицы и по ходу первенства сменил двух тренеров.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Шахтер" заплатил в бюджет Украины налог за трансфер Мудрика.