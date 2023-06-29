В Европе пригрозили рф

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал четкий ответ рф, которая захотела интегрировать в свою систему футбольных лиг клубы из оккупированного Крыма.

Главный футбольный орган Европы запретил Российскому футбольному союзу (РФС) проводить подобные манипуляции. Об этом сообщает Р-Спорт.

"Что касается ситуации в Крыму, в соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом.

С 1 января 2015 года регион рассматривается как "специальная зона" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", – говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, две команды из Крыма недавно получили аттестаты для участия во Второй лиге рф. В связи с этим Украинская ассоциация футбола потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА исключить россию из состава организаций. В ответ в рф пожаловались на Украину.

Напомним, "Фенербахче" согласился сыграть в россии, несмотря на протест игроков.