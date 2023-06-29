росію поставили на місце після скарги на Україну в УЄФА
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У Європі пригрозили росії
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дав чітку відповідь рф, яка захотіла інтегрувати у свою систему футбольних ліг клуби з окупованого Криму.
Головний футбольний орган Європи заборонив Російському футбольному союзу (РФС) проводити подібні маніпуляції. Про це повідомляє Р-Спорт.
"Що стосується ситуації в Криму, відповідно до рішення комісії УЄФА з надзвичайних ситуацій від 22 серпня 2014 року виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення заборонити кримським клубам брати участь у змаганнях, які організовує Російський футбольний союз.
З 1 січня 2015 року регіон розглядається як "спеціальна зона" для футбольних цілей до подальшого повідомлення", – йдеться у повідомленні УЄФА.
Нагадаємо, дві команди з Криму нещодавно отримали атестати для участі у Другій лізі росії. У зв’язку з цим Українська асоціація футболу вимагає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та УЄФА виключити росію зі складу організацій. У відповідь у рф поскаржилися на Україну.
Нагадаємо, "Фенербахче" погодився зіграти в росії, попри протест гравців.