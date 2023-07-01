В футболе готовят революцию: ФИФА хочет изменить ключевое правило игры

Арбитры буду определять офсайд по-новому

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением обновленного правила о положении "вне игры". Накануне ФИФА представила обновленный рейтинг сборных.

Об этом сообщает mundodeportivo. Футбольные чиновники хотят сделать футбол более динамичным и зрелищным.

Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться положение, когда все тело футболиста атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник. Таким образом, когда часть тела атакующего игрока находится на одной линии с последним игроком обороны, это не будет считаться положением вне игры.

На данный момент офсайд фиксируется, если в момент передачи часть тела атакующего футболиста (кроме рук), находится ближе к воротам соперника, чем защитник.

Данное нововведение уже активно обсуждалось на заседания IFAB. Отмечается, что перед введением в профессиональный футбол новое правило офсайда протестируют в низших дивизионах Швеции, Италии и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что ФИФА "кинуло" донецкий "Шахтер" на миллионы долларов. Дело в том, что Горняки стали жертвой нового правила международной федерации футбола касательно легионеров.