У футболі готують революцію: ФІФА хоче змінити ключове правило гри

Арбітри визначатиму офсайд по-новому

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) працюють над запровадженням оновленого правила про положення "поза грою". Напередодні ФІФА представила оновлений рейтинг збірних.

Про це повідомляє mundodeportivo. Футбольні чиновники хочуть зробити футбол більш динамічним та видовищним.

Згідно з новою концепцією, офсайдом буде вважатися становище, коли все тіло футболіста атаки в момент пасу знаходиться ближче до воріт суперника, ніж захисник. Таким чином, коли частина тіла атакуючого гравця знаходиться на одній лінії з останнім гравцем оборони, це не вважатиметься положенням поза грою.

На даний момент офсайд фіксується, якщо в момент передачі частина тіла атакуючого футболіста (крім рук) знаходиться ближче до воріт суперника, ніж захисник.

Це нововведення вже активно обговорювалося на засіданнях IFAB. Зазначається, що перед запровадженням у професійний футбол нове правило офсайду протестують у нижчих дивізіонах Швеції, Італії та Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що ФІФА "кинуло" донецький "Шахтар" на мільйони доларів. Річ у тому, що Гірники стали жертвою нового правила міжнародної федерації футболу щодо легіонерів.