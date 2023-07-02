УЄФА розпочав повернення росії до європейського футболу

У росії повідомили про швидке розв'язання питання

Футбольні арбітри з рф незабаром можуть розпочати обслуговувати матчі під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Напередодні в організації відреагували на маніпуляції росії з кримськими клубами.

Про це повідомляє російське видання "Спорт-Експрес". За інформацією джерела, повернення рф в європейський футбол проходитиме поступово і почнеться з суддів.

Російський футбольний союз (РФС) з лютого активно обговорює з УЄФА повернення рефері та офіційних осіб до роботи на міжнародних матчах. Повідомляється, що позиції сторін дозволяють сподіватися на швидке розв'язання питання. Раніше повідомлялося, що російський рефері Сергій Карасьов отримав виклик на збір суддів УЄФА у Швейцарії.

Нагадаємо, дві команди з окупованого Криму нещодавно отримали атестати для участі у Другій футбольній лізі рф. У зв’язку з цим Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та УЄФА виключити росію зі складу організацій. У відповідь у росії поскаржилися на Україну.

Раніше повідомлялося, що у футболі можуть поміняти одне з головних правил.