Казка закінчилася: збірна України програла Іспанії в півфіналі молодіжного Євро (відео)

Українські футболісти завершили турнір у четвірці найкращих

У середу, 5 липня, молодіжна збірна України зіграла з однолітками з Іспанії у рамках матчу 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2023 U-21.

Зустріч, що проходила у Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Стяуа", завершилася з рахунком 5:1 на користь іспанців. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди видали вогненний перший тайм, у якому досягли успіху іспанці. На гол Абеля Руїса Синьо-жовті відповіли влучним пострілом Артема Бондаренка. На 24-й хвилині поєдинку Оян Сансет більярдним ударом з-за меж штрафного майданчика знову вивів Фурію Роха вперед. Зазначимо гру Михайла Мудрика на лівому фланзі атаки. Вінгер "Челсі" віддав асист, а також створив для партнерів кілька вбивчих моментів.

На початку другого тайму пресинг іспанців знову дав свої плоди. Вже на 54-й хвилині Антоніо Бланко після невдалої передачі Бондаренка розстріляв ворота Трубіна. Іспанці, попри перевагу у 2 м’ячі, продовжували атакувати, що призвело до ще одного голу — Аймар Ороз з лінії штрафного майданчика пробив точно в нижній кут воріт. Фінальну крапку в матчі поставив Серхіо Гомес.

Іспанія U-21 — Україна U-21 — 5:1.

Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Серхіо Гомес, 78 — Бондаренко, 13.

Попередження: Бланко, 37 — Сич, 44.

Іспанія U-21: Тенас — Віктор Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко (Бернабе, 76), Баена (Вейга, 76), Сансет (Барренечеа, 59) — Родрі (Орос, 59), Руїс, Серхіо Гомес (Рікельме, 80).

Україна U-21: Трубін — Cич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко (Брагару, 61) — Судаков, Бражко (Желізко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) — Назаренко (Кащук, 46), Сікан (Ванат, 61), Мудрик.

Статистика матчу Іспанія U-21 - Україна U-21

В іншому півфіналі англійці розгромили команду Ізраїлю (3:0). Таким чином, у фіналі молодіжного Євро-2023 U-21 зіграють Англія та Іспанія. Вирішальний матч заплановано на 8 липня.

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, на груповій стадії турніру українська "молодіжка" також зустрічалася з Іспанією (2:2). Крім того, Синьо-жовті переграли Хорватію (2:0) та мінімально здолали Румунію (1:0). У чвертьфіналі Євро-2023 U-21 наша команда сенсаційно вибила Францію (3:1).

Додамо, що українці завдяки виходу до півфіналу турніру забезпечили собі путівку на Олімпійські ігри у Парижі.