Збірна України сенсаційно обіграла Францію на молодіжному Євро та відібралася на Олімпіаду (відео)

За "молодіжку" свій перший поєдинок на турнірі провів Михайло Мудрик

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України зустрічалася з однолітками із Франції у рамках матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2023 (U-21).

Зустріч, що проходила у Клуж-Напоці (Румінія) на однойменній арені, завершилася з рахунком 3:1 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов за невеликої переваги французів, щоправда, Триколірні поступилися за підсумками 45-хвилинки. На 19-й хвилині Райан Шеркі відкрив рахунок у поєдинку. Здавалося, Ле Бле ось-ось подвоять перевагу, проте Синьо-жовті видали чудову кінцівку тайму, забивши 2 голи. Спершу Мудрик заробив пенальті, який реалізував Георгій Судаков. А на 44-й хвилині Михайло видав пас-цукерку на того ж Судакова, який у ближньому бою переграв Шевальє.

У другому таймі Син-жовті не лише витримали штурм французів, а й забили. На 86-й хвилині Артем Бондаренко встановив остаточний рахунок у матчі.

Франція U-21 – Україна U-21 — 1:3

Голи: Шеркі, 19 – Судаков, 32 (пен.), 44, Бондаренко, 86

Попередження: Тюрам, 58 – Криськів, 51, Вівчаренко, 56, Сікан, 62

Франція U-21: Шевальє – Нкунку, Люкеба, Сімакан (Жандре, 72), Калулу – Тюрам (Адлі, 71), Какере, Ле Фе – Шеркі (Калімуендо, 79) – Гуїрі (Ваї, 72), Баркола.

Україна U-21: Трубін – Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич – Бондаренко (Желізко, 88), Бражко – Мудрик (Брагару, 78), Судаков, Кащук (Назаренко, 59) – Криськів (Сікан, 59).

Статистика матчу Франція – Україна на молодіжному Євро-2023

Зазначимо, що в іншому поєдинку ігрового дня англійці обіграли португальців (1:0). Таким чином, українська "молодіжка" вперше в історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри! Французи зіграють там на правах господарів. У півфіналі ЧЄ збірна України U-21 зіграє з Іспанією (5 липня).

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, на груповій стадії турніру збірна України посіла друге місце. Синьо-жовті переграли Хорватію (2:0), мінімально здолали Румунію (1:0) та зіграли внічию з Іспанією (2:2).

Раніше повідомлялося, що у Румунії поскаржилися у ФІФА на Україну через можливе порушення регламенту на чемпіонаті Європи U-21.