Франція — Україна: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу молодіжного Євро

Синьо-жовті борються за путівку на Олімпіаду в Парижі

У неділю, 2 липня, відбудеться матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2023 серед гравців до 21 року Франція – Україна. Напередодні Синьо-жовті успішно подолали груповий етап Євро-2023 U-21.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри Франція U-21 — Україна U-21. Зустріч відбудеться у Клуж-Напоці (Румунія) на однойменній арені, початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Гру можна подивитися у прямому ефірі в Україні безплатно одразу на кількох платформах.

Підопічні Руслана Ротаня непогано виглядали у грі з іспанцями, а тому вболівальники Синьо-жовтих очікують від нашої молоді чергової сенсації на Євро. Проте букмекери вважають французів беззаперечними фаворитами протистояння. Додамо, збірна України бореться за попадання на Олімпіаду в Парижі, а от французи — ні, адже вони є господарями майбутніх змагань. Теоретично українці можуть кваліфікуватися на ОІ навіть, якщо програють у чвертьфіналі Євро-2023 U-21.

Збірна України U-21 в останньому матчі дала бій іспанцям

Нагадаємо, французи на груповій стадії турніру виграли квартет D, перемігши швейцарців, норвежців та італійців. Українці, у свою чергу, обіграли Хорватію (2:0), мінімально здолали Румунію (1:0), а також втратили перемогу над іспанцями (2:2), посівши друге місце у групі B.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Румунії звинуватила Україну в порушенні регламенту на Євро-2023 U-21.