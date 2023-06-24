Друга перемога поспіль: збірна України практично гарантувала вихід із групи на молодіжному Євро (відео)

Молодіжна збірна України дала бій господарям турніру

Молодіжна збірна України провела другий матч у рамках чемпіонату Європи-2023. Після перемоги у дебютній зустрічі над Хорватією наші футболісти грали проти команди Румунії.

Зустріч завершилася мінімальною перемогою нашої команди з рахунком 1:0, повідомляє "Телеграф".

У першому таймі наші футболісти багато помилялися, але при цьому створювали непогані моменти біля воріт суперника. Найактивніше виглядав Олексій Кащук, у якого було два виходи віч-на-віч з голкіпером. В обох випадках хавбек пробивав точно до рук супернику. Вже за хвилину до перерви той самий Кащук небезпечно пробивав з гострого кута, але знову голом його старання не закінчилися.

У другій половині зустрічі українці з перших хвилин діяли помітно активніше, а вже через десять хвилин після поновлення зустрічі Данило Сікан мав забійний момент, але влучив у перекладину. Після цього команди обмінювалися обопільними атаками, але забити вдалося лише перед фінальним свистком. Після прострілу від Максима Брагару захисник збірної Румунії Дікан зрізав м’яч у ворота! Вже у компенсований час трапився і неприємний епізод – Владислав Ванат отримав пряму червону картку.

Після двох турів у збірної України шість балів та перше місце у групі. У заключному турі наша команда зіграє проти Іспанії, яка має три очки та гру в запасі. Теоретично українці можуть залишитися за бортом плей-офф, але для цього потрібне диво від хорватів – їм потрібно перемогти у двох матчах (Іспанію та Румунію). Також для цього потрібна перемога Іспанії над Румунією.

Румунія U-21 – Україна U-21 – 0:1

Гол: Дикан, 89 (автогол)

Вилучення: Ванат, 90+2 (пряма червона картка)

Відео голу

Турнірна таблиця

Раніше "Телеграф" писав, що основна збірна України здобула другу перемогу у рамках відбору на Євро-2024.