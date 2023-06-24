Вторая победа подряд: сборная Украины практически гарантировала выход из группы на молодежном Евро

Молодежная сборная Украины дала бой хозяевам турнира

Молодежная сборная Украины провела второй матч в рамках чемпионата Европы-2023. После победы в дебютной встрече над Хорватией наши футболисты играли против команды Румынии.

Встреча завершилась минимальной победой нашей команды со счетом 1:0, передает "Телеграф".

В первом тайме наши футболисты много ошибались, но при этом создавали неплохие моменты у ворот соперника. Активнее других выглядел Алексей Кащук, у которого было два выхода один на один с голкипером. В обоих случаях хавбек пробивал точно в руки сопернику. Уже за минуту до перерыва все тот же Кащук опасно пробивал с острого угла, но снова голом его старания не закончились.

Во второй половине встречи украинцы с первых минут действовали заметно активнее, а уже спустя десять минут после возобновления встречи Даниил Сикан имел убойный момент, но попал в перекладину. После этого команды обменивались обоюдными атаками, но забить удалось лишь перед финальным свистком. После прострела от Максима Брагару защитник сборной Румынии Дикан срезал мяч в свои ворота! Уже в компенсированное время случился и неприятный эпизод — Владислав Ванат получил прямую красную карточку.

После двух туров у сборной Украины шесть баллов и первое место в группе. В заключительном туре наша команда сыграет против Испании, которая имеет три очка и игру в запасе. Теоретически украинцы могут остаться за бортом плей-офф, но для этого нужно чудо от хорватов — им нужно победить в двух матчах (Испанию и Румынию). Также для этого нужна победа Испании над Румынией.

Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1

Гол: Дикан, 89 (автогол)

Удаление: Ванат, 90+2 (У, прямая красная карточка)

Видео гола

Турнирная таблица

Ранее "Телеграф" писал, что основная сборная Украины добыла вторую победу в рамках отбора на Евро-2024.