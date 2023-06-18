Сборная Украины на молодежном Евро-2023: расписание и результаты (видео)

Сине-желтые начнут турнир на групповой стадии

В среду, 21 июня, в Грузии и Румынии стартует 24-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди игроков до 21 года. Перед началом соревнований главная команда страны провела несколько поединков в отборе на Евро-2024.

С расписанием и результатами матчей Евро-2023 среди молодежи можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. К слову, в первых поединках форума сыграют сборные Украины и Хорватии, а также Грузии и Португалии. Добавим, что на кону турнира стоят три путевки на Олимпийские игры-2024.

Расписание, результаты, видеообзоры матчей сборной Украины U-21 на Евро-2023 (обновляется)

Среда, 21 июня

19.00. Украина – Хорватия (Бухарест)

21.45. Румыния – Испания (Бухарест)

Субботу, 24 июня

19.00. Румыния – Украина (Бухарест)

21.45. Испания – Хорватия (Бухарест)

Вторник, 27 июня

21.45. Хорватия – Румыния (Бухарест)

21.45. Испания – Украина (Бухарест)

Заявка сборной Украины на Евро-2023 U-21

Турнирное положение команд в группе B на Евро-2023 U-21

Напомним, всего на чемпионате Европы U-21, который будет проходить с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Ранее сообщалось, что национальную команду Украины возглавил Сергей Ребров, который заменил Ротаня на этому посту. К слову, Ребров удачно стартовал в качестве тренера Сине-желтых, сыграв вничью с немцами в товарищеском поединке (3:3).