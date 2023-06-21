Сборная Украины обыграла грозного соперника на старте молодежного Евро-2023 (видео)

Украинцы набрали три очка в первом матче Евро-2023

Молодежная сборная Украины стартовала с победы в первом матче чемпионата Европы, который проходит в Румынии и Грузии.

В первом матче наши футболисты обыграли команду Хорватии со счетом 2:0, сообщает "Телеграф".

В первом тайме наши футболисты показали яркий футбол, создав несколько возможностей для взятия ворот хорватов. Старания украинской команды были вознаграждены на 19-й минуте, когда после позиционной атаки Алексей Кащук обыграл нескольких соперников и точно покатил мяч в угол ворот — 1:0. После пропущенного мяча хорваты перевернули игру и больше стали атаковать, но сборная Украины находила возможности для опасных контратак.

Вторая половина встречи также началась за Украиной. После подачи с фланга от Кащука на 48-й минуте отличился Даниил Сикан, который выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку. После этого наша сборная больше оборонялась, в то время как хорваты имели несколько отличных возможностей. Несмотря на все старания соперника, защитники украинской команды были на высоте, не позволив хорватам распечатать ворота.

Украина U21 — Хорватия U21 — 2:0

Голы: Кащук, 19, Сикан, 48

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Бражко, Кащук, Крыськив, Брагару, Сикан

Хорватия: Котарский, Чолина, Перкович, Франич, Сигур, Качавенда, Пршир, Булат, Батурина, Фриган, Бельо

Видео голов

1:0 (Кащук)

2:0 (Сикан)

Статистика матча

Отметим, что во втором матче группы сегодня сыграют Испания и Румыния.

Ранее "Телеграф" писал, что основная сборная Украины добыла вторую победу в рамках отбора на Евро-2024.