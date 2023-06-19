Украина - Хорватия: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

Сине-желтые начинают выступления на континентальном первенстве

В среду, 21 июня, сборная Украины U-21 сыграет стартовый матч финальной части чемпионата Европы-2023 против команды Хорватии U-21. Недавно наставник сине-желтых Руслан Ротань успел поруководить и национальной командой.

"Телеграф" проведет текстовую прямую-трансляцию матча Украина U-21 — Хорватия U-21. Поединок состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Супербет Арена", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

На чемпионате Европы U-21, который будет проходить с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские Игры 2024 года.

Сине-желтые заняли второе место в своей отборочной группе, уступив первое Франции. Шашечные также финишировали на второй строчке в подгруппе вслед за Норвегией. Вместе с Украиной и Хорватией в одной группе финальной части Евро-2023 также выступают Испания и Румыния.

Поединок Украина U-21 — Хорватия U-21 будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах.

На днях главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список из футболистов, которые будут играть на чемпионате Европы-2023 U-21.

С расписанием, результатами, видеообзорами матчей Сине-желтых на молодежном чемпионате Европы-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".