Україна — Хорватія: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Синьо-жовті починають виступи на континентальній першості

У середу, 21 червня, збірна України U-21 зіграє стартовий матч фінальної частини чемпіонату Європи-2023 проти Хорватії U-21. Нещодавно наставник синьо-жовтих Руслан Ротань встиг покерувати і національною командою.

"Телеграф" проведе текстову пряму трансляцію матчу Україна U-21 — Хорватія U-21. Поєдинок відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Супербет Арена", початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

На чемпіонаті Європи U-21, який проходитиме з 21 червня по 8 липня в Грузії та Румунії, візьмуть участь 16 команд. Три кращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські Ігри 2024 року.

Синьо-жовті посіли друге місце у своїй відбірковій групі, поступившись першим Франції. Шашкові також фінішували на другому рядку в підгрупі слідом за Норвегією. Разом із Україною та Хорватією в одній групі фінальної частини Євро-2023 також виступають Іспанія та Румунія.

Поєдинок Україна U-21 — Хорватія U-21 буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах.

Днями головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список із футболістів, які гратимуть на чемпіонаті Європи-2023 U-21.

З розкладом, результатами, відеооглядами матчів Синьо-жовтих на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".