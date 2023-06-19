Україна — Хорватія: де і коли дивитись матч молодіжного Євро-2023

Синьо-жовті стартують на континентальній першості U-21

У середу, 21 червня, збірна України проведе перший поєдинок у фінальній частині молодіжного чемпіонату Європи-2023 проти Хорватії. Нещодавно наставник синьо-жовтих Руслан Ротань встиг покерувати і національною командою. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна U-21 — Хорватія U-21.

У прямому ефірі гру Україна U-21 — Хорватія U-21 покаже сайт "Суспільне Спорт", а також місцеві телеканали "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо) тільки в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Про це повідомляє сайт "Суспільне Спорт".

Матч Україна U-21 – Хорватія U-21 відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Супербет Арена". "Телеграф" проведе текстові онлайн гри, в рамках якої в нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

Нагадаємо, загалом на чемпіонаті Європи U-21, який проходитиме з 21 червня по 8 липня в Грузії та Румунії, візьмуть участь 16 команд. Три кращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Днями головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список із футболістів, які гратимуть на чемпіонаті Європи-2023 U-21.

З розкладом, результатами, відеооглядами матчів Синьо-жовтих на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".