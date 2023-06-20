Україна — Хорватія: букмекери назвали фаворита в стартовому матчі молодіжного Євро-2023

Спеціалісти представили розклади на матч

У середу, 21 червня, Синьо-жовті стартують у фінальній частині молодіжного чемпіонату Європи-2023 проти Хорватії. Перед цим наставник синьо-жовтих Руслан Ротань встиг побути керманичем ще й національнох команди. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна U-21 — Хорватія U-21.

На думку аналітиків, збірна Хорватії є фаворитом у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На успіх українців букмекери пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 3,10-3,35. Водночас, нічия і тріумф балканців значно вірогідніші — коефіцієнти 2,90-3,50 та 2,15-2,38 відповідно. Зазначимо, фахівці Favbet оцінили ймовірність успіху Синьо-жовтих у 30%, а перемогу Хорватії – в 42%.

Прогноз букмекерів на матч Україна U-21 — Хорватія U-21

Favbet: (перемога України 3,35 – нічия 3,50 – перемога Хорватії 2,38)

William Hill: (3,10 — 2,90 — 2,15)

Bwin: (3,25 — 3,20 — 2,20)

Поєдинок Україна U-21 — Хорватія U-21 буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах.

Днями головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список із футболістів, які гратимуть на чемпіонаті Європи-2023 U-21.

З розкладом, результатами, відеооглядами матчів Синьо-жовтих на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".