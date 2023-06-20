Украина - Хорватия: букмекеры назвали фаворита в стартовом матче молодежного Евро-2023

Специалисты представили расклады на матч

В среду, 21 июня, Сине-желтые стартуют в финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 против команды Хорватии. Перед этим наставник сине-желтых Руслан Ротань успел побыть рулевым и национальной команды. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина U-21 — Хорватия U-21.

По мнению аналитиков, сборная Хорватии является фаворитом в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинцев букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,10-3,35. В то же время ничья и триумф балканцев куда более вероятны — коэффициенты 2,90-3,50 и 2,15-2,38 соответственно. Отметим, специалисты Favbet оценили вероятность успеха Сине-желтых в 30%, а победу Хорватии — в 42%.

Прогноз букмекеров на матч Украина U-21 — Хорватия U-21

Favbet: (победа Украины 3,35 — ничья 3,50 — победа Хорватии 2,38)

William Hill: (3,10 — 2,90 — 2,15)

Bwin: (3,25 — 3,20 — 2,20)

Поединок Украина U-21 — Хорватия U-21 будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах.

На днях главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список из футболистов, которые будут играть на чемпионате Европы-2023 U-21.

С расписанием, результатами, видеообзорами матчей Сине-желтых на молодежном чемпионате Европы-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".