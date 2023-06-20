Федерация футбола Мальты после поражения обвинила арбитра в помощи сборной Украины

Организация имеет претензии к судьям

Федерация футбола Мальты (ФФМ) заявила, что ее сборная проиграла команде Украины в отборе на Евро-2024 лишь из-за пенальти, который нельзя было назначать.

Об этом говорится в отчете о поединке на сайте ФФМ. По ее убеждению, гости не впервые на международной арене стали жертвой противоречивых решений арбитров.

Украина - Мальта. Видео гола и обзор матча отбора на Евро-2024

"Это был второй пенальти [в ворота Мальты] во втором тайме. Два очень сомнительных решения. Первое — после вмешательства системы видеопомощи арбитру, но нереализованное звездным игроком Ярмоленко, а второе было назначено за несуществующий контакт Жана Борга с тем же Ярмоленко", — говорится в описании эпизодов.

Авторы отчета об игре похвалили свою команду, но при этом указали, что в первом тайме та "играла в основном на половине поля сборной Украины", хотя именно последняя нанесла больше ударов по воротам соперника и больше владела мячом (59% против 41%).

Напомним, сборная Украины до этого провела два матча в квалификации на ЧЕ-2024. Весной Сине-желтые без шансов уступили Англии (0:2), а в июне украинцы совершили невероятный камбэк в поединке против Северной Македонии (3:2).

В следующий раз Ребров и Ко соберутся в сентябре, на нашу команду ожидают игры с Англией и Италией. С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".