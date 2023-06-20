Федерація футболу Мальти після поразки звинуватила арбітра в допомозі збірній України

Організація має претензії до суддів

Федерація футболу Мальти (ФФМ) заявила, що її збірна програла команді України у відборі на Євро-2024 лише через пенальті, який не можна було призначати.

Про це йдеться в звіті про поєдинок на сайті ФФМ. На її переконання, гості не вперше на міжнародній арені стали жертвою суперечливих рішень арбітрів.

Україна – Мальта. Відео голу та огляд матчу відбору на Євро-2024

"Це був другий пенальті [у ворота Мальти] в другому таймі. Два дуже сумнівні рішення. Перше — після втручання системи відеодопомоги арбітру, але нереалізоване зірковим гравцем Ярмоленком, а друге було призначено за неіснуючий контакт Жана Борга з тим же Ярмоленком", — йдеться в описі епізодів.

Автори звіту про гру похвалили свою команду, але при цьому вказали, що в першому таймі та "грала загалом на половині поля збірної України", хоча саме остання завдала більше ударів по воротах суперника і більше володіла м’ячем (59% проти 41%).

Нагадаємо, збірна України до цього провела два матчі в кваліфікації на ЧЄ-2024. Навесні Синьо-жовті без шансів поступилися Англії (0:2), а у червні українці зробили неймовірний камбек у поєдинку проти Північної Македонії (3:2).

Наступного разу Ребров та Ко зберуться у вересні, на нашу команду чекають ігри з Англією та Італією. З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".