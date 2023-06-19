Украина - Хорватия: где и когда смотреть матч молодежного Евро-2023

Сине-желтые стартуют на континентальном первенстве U-21

В среду, 21 июня, сборная Украины проведет первый поединок в финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 против команды Хорватии. Недавно наставник сине-желтых Руслан Ротань успел поруководить и национальной командой. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина U-21 — Хорватия U-21.

В прямом эфире игру Украина U-21 — Хорватия U-21 покажет сайт "Суспільне Спорт", а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.) только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Об этом сообщает сайт "Суспільне Спорт".

Матч Украина U-21 — Хорватия U-21 состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Супербет Арена". "Телеграф" проведет текстовый онлайн игры, в рамках которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов поединка.

Напомним, всего на чемпионате Европы U-21, который будет проходить с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

На днях главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил список из футболистов, которые будут играть на чемпионате Европы-2023 U-21.

С расписанием, результатами, видеообзорами матчей Сине-желтых на молодежном чемпионате Европы-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".