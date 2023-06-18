Збірна України на молодіжному Євро-2023: розклад та результати (відео)

Синьо-жовті розпочнуть турнір на груповій стадії

У середу, 21 червня, у Грузії та Румунії стартує 24-й розіграш чемпіонату Європи з футболу серед гравців до 21 року. Перед початком змагань головна команда країни провела кілька поєдинків у відборі до Євро-2024.

З розкладом та результатами матчів Євро-2023 серед молоді можна ознайомитись на офіційному сайті УЄФА. До речі, у перших поєдинках форуму зіграють збірні України та Хорватії, а також Грузії та Португалії. Додамо, що на кону турніру стоять три путівки на Олімпійські ігри-2024.

Розклад, результати, відеоогляди матчів збірної України U-21 на Євро-2023 (оновлюється)

Середа, 21 червня

19.00. Україна – Хорватія (Бухарест)

21.45. Румунія – Іспанія (Бухарест)

Суботу, 24 червня

19:00. Румунія – Україна (Бухарест)

21.45. Іспанія – Хорватія (Бухарест)

Вівторок, 27 червня

21.45. Хорватія – Румунія (Бухарест)

21.45. Іспанія – Україна (Бухарест)

Заявка збірної України на Євро-2023 U-21

Турнірне становище команд у групі B на Євро-2023 U-21

Нагадаємо, всього на чемпіонаті Європи U-21, який проходитиме з 21 червня по 8 липня у Грузії та Румунії, візьмуть участь 16 команд. Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Раніше повідомлялося, що національну команду України очолив Сергій Ребров, який замінив Ротаня на цій посаді. До речі, Ребров вдало стартував як тренер Синьо-жовтих, зігравши внічию з німцями в товариському поєдинку (3:3).