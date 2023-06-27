Збірна України на останніх секундах втратила перемогу над Іспанією на молодіжному Євро-2023 (відео)

Команди зійшлися у битві за перше місце у групі

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України провела матч 3-го туру групового раунду Євро-2023 (U-21) проти команди Іспанії.

Зустріч, що проходила у Бухаресті на стадіоні "Жулешті", завершилася з рахунком 2:2. Про це повідомлять "Телеграф".

Перший тайм пройшов за повного домінування іспанців в атаці, проте номінальні господарі не реалізували свої вбивчі моменти. До речі, навіть арбітр поєдинку Донатас Румшас із Литви примудрився скасувати чистий гол іспанців після помилки Нещерета. Не забиваєш ти – забивають тобі. Це негласне футбольне правило зіграло за нашу команду наприкінці першої половини. Назаренко промчав правим флангом і виконав ідеальний навіс на В’юнника — Богдан головою переправив м’яч у сітку воріт.

На початку другого тайму українці знову забили гол, щоправда, у свої ворота. Сирота, вибиваючи м’яч поцілив у Івана Желізка, від якого круглий залетів у сітку. Наприкінці другої 45-хвилинки українці знову вийшли вперед — Георгій Судаков реалізував пенальті. А на останній хвилині основного часу Абель Руїс зрівняв рахунок.

Іспанія U-21 – Україна U-21 — 2:2

Голи: Желізко, 48, аг, Руїс, 90 — В'юнник, 43, Судаков, 81, пен.

Попередження: Криськів, 7

Іспанія U-21: Агірресабала (Лео Роман, 46) — Мартінес Лопес, Гільямон, Хіла, Мануель Санчес — Юернабе, Сансет (Руїс, 63) — Барренечеа, Орос Гуарте (Вейга, 71), Рікельме — Камельо (Бланко, 63).

Україна U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46) — Желізко, Очеретько — Назаренко, Криськів (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62)- В'юнник.

Статистика матчу Іспанія – Україна на молодіжному Євро-2023

Таким чином, Іспанія виграла групу B, а Україна посіла друге місце у квартеті. Обидві команди крокують у 1/4 фіналу Євро-2023 U-21. Суперник Синьо-жовтих по першому раунду плей-офф визначиться у середу, 28 червня.

Турнірне становище команд у групі B на молодіжному Євро-2023.

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2023 серед молоді збірна України U-21 переграла Хорватію (2:0), а також перемогла Румунію (1:0). З розкладом, результатами та відеооглядами матчів нашої команди на ЧЄ-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Додамо, що у Румунії поскаржилися на українців через можливе порушення регламенту з боку Синьо-жовтих.