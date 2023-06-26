Скандал на Євро-2023: у Румунії звинуватили збірну України у порушенні правил

Наша команда достроково вийшла у плей-офф турніру

Збірна України U-21, яка виборола дві перемоги на груповому етапі Євро-2023 серед молоді, могла порушити регламент Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє PlaySport. За інформацією джерела, команда Руслана Ротаня у грі проти збірної Хорватії (2:0) задіяла двох гравців, які не мали права виходити на поле.

Згідно з регламентом ФІФА, гравець молодіжної збірної U-21 може взяти участь у поєдинку лише у тому випадку, якщо з останнього матчу за основну команду країни минуло щонайменше 48 годин. Футболісти "Шахтаря" Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли на поле у матчі з Хорватією 21 червня (2:0). При цьому 19 червня воротар та хавбек зіграли у складі національної команди у матчі відбору на Євро-2024 проти збірної Мальти (1:0).

Додамо, що Федерація футболу Румунії звернулася за коментарем до ФІФА.

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2023 серед молоді українці сенсаційно обіграли Хорватію (2:0), а також перемогли команду Румунії (1:0). З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України U-21 на ЧЄ-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нашій команді залишилося зіграти лише один матч на груповій стадії. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись матч Іспанія U-21 — Україна U-21 у прямому ефірі в Україні. Зазначимо, букмекери не вірять в успіх Ротаня та Ко.