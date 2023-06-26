"Барселона" вкрала зіркового гравця з-під носа "Ман Сіті"

Футболіст абсолютно безкоштовно дістанеться каталонцям

У понеділок, 26 червня, "Барселона" та німецький півзахисник Ілкай Гюндоган досягли угоди про перехід гравця в стан каталонського суперклубу. Напередодні німець у складі англійського "Манчестер Сіті" виграв Лігу чемпіонів.

32-річний Ілкай відмовився продовжувати співпрацю з "Ман Сіті" та перейшов до "Барселони" на правах вільного агента. Про це повідомляє пресслужба Блаугранас у Twitter.

За інформацією джерела, Ілкай приєднається до команди на два сезони до 30 червня 2025 року з можливістю залишитися ще на один рік. До речі, охочий викупити футболіста у "Барси" повинен буде розщедритися на 400 мільйонів євро — клаусула гравця.

24 жовтня Гюндогану виповниться 33 роки, і за його плечима довга та визначна футбольна кар’єра. Минулого сезону німецький хавбек зіграв у 51 матчі на клубному рівні, записавши на свій рахунок 11 голів та 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що німецький клуб зацікавився гравцем збірної України U-21. До речі, наша командасуспішно подолала груповий етап молодіжного Євро-2023.