Лідер молодіжної збірної України зацікавив клуби із топ-чемпіонату

Молодий українець може опинитися у чемпіонаті Німеччини

Захисник збірної України U-21 Максим Таловеров, який допоміг молодіжній команді пробитися плей-офф чемпіонату Європи-2023, незабаром може перебратися до одного з європейських клубів.

Як пише Sport.ua з посиланням на свої джерела, гравець австрійського ЛАСКа зацікавив відразу два клуби німецької Бундесліги.

На молодіжній першості Європи, яка цими днями проходить у Румунії та Грузії, за центральним захисником української команди спостерігають скаути "Айнтрахта" та "Вердера".

За інформацією видання, обидва клуби розглядають оренду із правом викупу.

Правами на Таловерова має празька "Славія". Першу частину сезону молодий гравець провів на правах оренди за "Слован" Ліберець, а в січні переїхав до Австрії. Угода українця із чеським клубом діє до літа 2026 року.

У складі молодіжної збірної України на Євро-2023 Таловеров провів два матчі, які завершились перемогою нашої команди.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українець Михайло Мудрик може зіткнутися із проблемами у "Челсі" — на його позицію купили топ-футболіста.