Збірна України обіграла грізного суперника на старті молодіжного Євро-2023 (відео)

Українці набрали три очки у першому матчі Євро-2023

Молодіжна збірна України стартувала з перемоги у першому матчі чемпіонату Європи, який проходить у Румунії та Грузії.

У першому матчі наші футболісти обіграли команду Хорватії з рахунком 2:0, повідомляє "Телеграф".

У першому таймі наші футболісти показали яскравий футбол, створивши кілька можливостей взяття воріт хорватів. Старання української команди винагородили на 19-й хвилині, коли після позиційної атаки Олексій Кащук обіграв кількох суперників і точно покотив м’яч у кут воріт — 1:0. Після пропущеного м’яча хорвати перевернули гру та більше почали атакувати, але збірна України знаходила можливості для небезпечних контратак.

Друга половина зустрічі також розпочалася за Україною. Після подачі з флангу від Кащука на 48-й хвилині відзначився Данило Сікан, який виграв верхову боротьбу та відправив м’яч у сітку. Після цього наша збірна більше оборонялася, тоді як хорвати мали кілька чудових можливостей. Незважаючи на всі зусилля суперника, захисники української команди були на висоті, не дозволивши хорватам роздрукувати ворота.

Україна U21 — Хорватія U21 — 2:0

Голи: Кащук, 19, Сікан, 48

Україна: Трубін, Сич, Батагов, Таловеров, Вівчаренко, Бондаренко, Бражко, Кащук, Криськів, Брагару, Сікан

Хорватія: Котарський, Чоліна, Перкович, Франич, Сігур, Качавенда, Пршир, Булат, Батурина, Фріган, Бельо

Відео голів

1:0 (Кащук)

2:0 (Сікан)

Статистика матчу

Зазначимо, що у другому матчі групи сьогодні зіграють Іспанія та Румунія.

Раніше "Телеграф" писав, що основна збірна України здобула другу перемогу у рамках відбору на Євро-2024.