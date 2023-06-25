Лидер молодежной сборной Украины заинтересовал клубы из топ-чемпионата

Молодой украинец может оказаться в чемпионате Германии

Защитник сборной Украины U-21 Максим Таловеров, который помог молодежной команде пробиться плей-офф чемпионата Европы-2023, вскоре может перебраться в один из европейских клубов.

Как пишет Sport.ua со ссылкой на свои источники, игрок австрийского ЛАСКа заинтересовал сразу два клуба немецкой Бундеслиги.

На молодежное первенство Европы, которое в эти дни проходит в Румынии и Грузии, за центральным защитником украинской команды наблюдают скауты "Айнтрахта" и "Вердера".

По информации издания, оба клуба рассматривают аренду с правом выкупа.

Правами на Таловерова владеет пражская "Славия". Первую часть сезона молодой игрок провел на правах аренды за "Слован" Либерец, а в январе переехал в аренду в Австрию. Соглашение украинца с чешским клубом действует до лета 2026 года.

В составе молодежной сборной Украины на Евро-2023 Таловеров провел два матча, которые завершились победой нашей команды.

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