"Барселона" увела звездного игрока из-под носа "Ман Сити"

Футболист совершенно бесплатно достанется каталонцам

В понедельник, 26 июня, "Барселона" и немецкий полузащитник Илкай Гюндоган достигли соглашения о переходе игрока в стан каталонского суперклуба. Накануне немец в составе английского "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов.

32-летний Илкай отказался продолжать сотрудничество с "Ман Сити" и перешел в "Барселону" на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба Блаугранас в Twitter.

По информации источника, Илкай присоединится к команде на два сезона, до 30 июня 2025 года, с возможностью остаться еще на один год. К слову, желающий выкупить футболиста у "Барсы" должен будет раскошелиться на 400 миллионов евро — клаусула игрока.

24 октября Гюндогану исполнится 33 года, и за его плечами долгая и выдающаяся футбольная карьера. В прошлом сезоне немецкий хавбек сыграл в 51 матче на клубном уровне, записав на свой счет 11 голов и 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб заинтересовался игроком сборной Украины U-21. К слову, наша команда успешно преодолела групповой этап молодежного Евро-2023.