Іспанія — Україна: букмекери передрікають Ротаню першу поразку на Євро-2023

Фахівці на боці п’ятиразових чемпіонів Європи

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України U-21 зіграє з однолітками з Іспанії у 3-му турі групового раунду чемпіонату Європи-2023. Напередодні підопічні Руслана Ротаня достроково забезпечили собі путівку у плей-офф. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Україна.

На думку букмекерів, команда Іспанії U-21 — беззаперечний фаворит поєдинку з українцями. Про це повідомляє Favbet.

На успіх Фурії Роха аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,60-1,74. Водночас тріумф Синьо-жовтих та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 4,60-5,30 та 3,50-4,15 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Іспанія U-21 — Україна U-21

Favbet: (перемога Іспанії U-21 1,74 — нічия 4,15 — перемога України U-21 5,30)

William Hill: (1,60 — 3,50 — 4,60)

Bwin: (1,68 — 3,80 — 4,60)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і по якому каналу дивитися матч Іспанія U-21 — Україна U-21 у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2023 серед молоді українці сенсаційно обіграли Хорватію (2:0), а також перемогли команду Румунії (1:0). З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України U-21 на ЧЄ-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".