Испания - Украина: букмекеры предрекают Ротаню первое поражение на Евро-2023

Специалисты на стороне пятикратных чемпионов Европы

Во вторник, 27 июня, молодежная сборная Украины U-21 сыграет с одногодками из Испании в 3-м туре группового раунда чемпионата Европы-2023. Накануне подопечные Руслана Ротаня досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Украина.

По мнению букмекеров команда Испании U-21 — безоговорочный фаворит поединка с украинцами. Об этом сообщает Favbet.

На успех Фурии Роха аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,60-1,74. В то же время триумф Сине-желтых и ничья менее вероятны — коэффициенты 4,60-5,30 и 3,50-4,15 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Испания U-21 — Украина U-21

Favbet: (победа Испании U-21 1,74 — ничья 4,15 — победа Украины U-21 5,30)

William Hill: (1,60 — 3,50 — 4,60)

Bwin: (1,68 — 3,80 — 4,60)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и по какому каналу смотреть матч Испания U-21 — Украина U-21 в прямом эфире в Украине.

Напомним, на групповой стадии Евро-2023 среди молодежи украинцы сенсационно обыграли Хорватию (2:0), а также победили команду Румынии (1:0). С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".