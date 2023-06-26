Испания - Украина: где и когда смотреть матч молодежного Евро-2023

Встреча пройдет в Румынии

Во вторник, 27 июня, сборная Украины U-21 после досрочного выхода в плей-офф, проведет свой заключительный матч на групповой стадии чемпионата Европы-2023.

В прямом эфире игру Испания U-21 — Украина U-21 покажет сайт "Суспільне Спорт", а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.). Кроме того, встреча будет доступна для просмотра на YouTube. Об этом сообщает сайт "Суспільне Спорт". Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Обе команды гарантировали себе выход в четвертьфинал турнира и поборются за первое место в квартете, которое даст возможность сразиться в первом раунде плей-офф ЧЕ-2023 с более слабой командой. Добавим, что Сине-желтые уступали испанцам, которые являются пятикратными чемпионами Евро в этой возрастной группе, в 2011 году со счетом 0:3.

Напомним, на групповой стадии Евро-2023 среди молодежи украинцы сенсационно обыграли хорватов (2:0), а также победили команду Румынии (1:0). С расписанием, результатами, видеообзорами всех матчей сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".