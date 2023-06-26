Испания - Украина: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

Украинцы и испанцы обеспечили себе выход в плей-офф

Во вторник, 27 июня, молодежная сборная Украины U-21 проведет матч 3-го тура группового раунда чемпионата Европы-2023 против команды Испании. Накануне Сине-желтые обеспечили себе путевку в четвертьфинал турнира.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания U-21 — Украина U-21. Поединок пройдет в Бухаресте на стадионе "Жулешти", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Обе команды пробились в четвертьфинал Евро, однако осталось определить, кто займет первое и второе места, что напрямую повлияет на сетку турнира. Победитель нашей группы в 1/4 финала Евро-2023 U-21 сыграет со второй командой с квартета D. Команда, занявшая вторую позицию в группе B, в свою очередь, проведет очную дуэль с победителем квартета D.

Турнирное положение команд в группе B на молодежном Евро-2023

Потенциальные соперники сборной Украины U-21 в четвертьфинале Евро-2023

Последние матчи команд на Евро-2023:

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч Испания U-21 — Украина U-21 в прямом эфире, а также рассказывал о букмекерких раскладах Ротаня и Ко в этом противостоянии.

Напомним, на групповой стадии Евро-2023 среди молодежи украинцы переиграли Хорватию (2:0), а также победили команду Румынии (1:0). Испанцы, в свою очередь, минимально одолели хорватов (1:0) и расправились над румынами (3:0). С расписанием, результатами и видеообзорами матчей сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".