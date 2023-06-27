Сборная Украины на последних секундах упустила победу над Испанией на молодежном Евро-2023 (видео)

Команды сошлись в битве за первое место в группе

Во вторник, 27 июня, молодежная сборная Украины провела матч 3-го тура группового раунда Евро-2023 (U-21) против команды Испании.

Встреча, проходившая в Бухаресте на стадионе "Жулешти", завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщат "Телеграф".

Первый тайм прошел при полном доминировании испанцев в атаке, однако номинальные хозяева не реализовали свои убойные моменты. К слову, даже арбитр поединка Донатас Румшас из Литвы умудрился отменить чистый гол испанцев после ошибки Нещерета. Не забиваешь ты — забивают тебе. Это негласное футбольное правило сыграло за нашу команду в концовке первой половины. Назаренко промчался по правому флангу и исполнил идеальный навес на Вьюнника — Богдан головой переправил мяч в сетку ворот.

В начале второго тайма украинцы вновь забили гол, правда, в свои ворота. Сирота, выбивая мяч попал в Ивана Желизко, от которого круглый залетел в сетку. Под занавес второй 45-минутки украинцы вновь вышли вперед — Георгий Судаков реализовал пенальти. А на последней минуте основного времени Абель Руис сравнял счет.

Испания U-21 – Украина U-21 — 2:2

Голы: Желизко, 48, аг, Руис, 90 — Вьюнник, 43, Судаков, 81, пен.

Предупреждение: Крыськив, 7

Испания U-21: Агирресабала (Лео Роман, 46) — Мартинес Лопес, Гильямон, Хила, Мануэль Санчес — Юернабе, Сансет (Руис, 63) — Барренечеа (Родри, 73), Орос Гуарте (Вейга, 83), Рикельме — Камельо (Бланко, 63).

Украина U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко (Сыч, 46) — Желизко, Очеретько (Судаков, 73) — Назаренко (Сикан, 73), Крыськив (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62)- Вьюнник.

Статистика матча Испания - Укриана на молодежном Евро-2023

Таким образом, Испания выиграла группу B, а Украина заняла второе место в квартете. Обе команды шагают в 1/4 финала Евро-2023 U-21. Соперник Сине-желтых по первому раунду плей-офф определится в среду, 28 июня.

Турнирное положение команд в группе B на молодежном Евро-2023

Полный видеообзор встречи:

Напомним, на групповой стадии Евро-2023 среди молодежи сборная Украины U-21 переиграла Хорватию (2:0), а также победила Румынию (1:0). С расписанием, результатами и видеообзорами матчей нашей команды на ЧЕ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Добавим, что в Румынии пожаловались на украинцев из-за возможного нарушения регламента со стороны Сине-желтых.