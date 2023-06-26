Скандал на Евро-2023: в Румынии обвинили сборную Украины в нарушении правил

Наша команда досрочно вышла в плей-офф турнира

Сборная Украины U-21, добывшая две победы на групповом этапе Евро-2023 среди молодежи, могла нарушить регламент Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает PlaySport. По информации источника, команда Руслана Ротаня в игре против сборной Хорватии (2:0) задействовала двоих игроков, не имевших права выходить на поле.

Согласно регламенту ФИФА, игрок молодежной сборной U-21 может принять участие в поединке лишь в том случае, если с последнего матча за основную команду страны прошло не менее 48 часов. Футболисты "Шахтера" Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли на поле в матче с Хорватией 21 июня (2:0). При этом 19 июня вратарь и хавбек сыграли в составе национальной команды в матче отбора на Евро-2024 против сборной Мальты (1:0).

Добавим, что Федерация футбола Румынии обратилась за комментарием по данному вопросу в ФИФА.

Напомним, на групповой стадии Евро-2023 среди молодежи украинцы сенсационно обыграли Хорватию (2:0), а также победили команду Румынии (1:0). С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Нашей команде осталось сыграть лишь одни матч на групповой стадии. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч Испания U-21 — Украина U-21 в прямом эфире в Украине. Отметим, букмекеры не верят в успех Ротаня и Ко.