Іспанія – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Українці та іспанці забезпечили собі вихід у плей-офф

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України U-21 проведе матч 3 туру групового раунду чемпіонату Європи-2023 проти команди Іспанії. Напередодні Синьо-жовті забезпечили собі путівку у чвертьфінал турніру.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія U-21 — Україна U-21. Поєдинок пройде в Бухаресті на стадіоні "Жулешті", початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Обидві команди пробилися у чвертьфінал Євро, проте залишилося визначити, хто займе перше та друге місця, що безпосередньо вплине на сітку турніру. Переможець нашої групи в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 зіграє з другою командою з квартету D. Команда, яка посіла другу позицію у групі B, у свою чергу проведе очну дуель з переможцем квартету D.

Турнірне становище команд у групі B на молодіжному Євро-2023.

Потенційні суперники збірної України U-21 у чвертьфіналі Євро-2023

Останні матчі команд на Євро-2023:

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч Іспанія U-21 — Україна U-21 у прямому ефірі, а також розповідав про букмекерські розклади Ротаня та Ко у цьому протистоянні.

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2023 серед молоді українці переграли Хорватію (2:0), а також перемогли команду Румунії (1:0). Іспанці, у свою чергу, мінімально здолали хорватів (1:0) та розправилися над румунами (3:0). З розкладом, результатами та відеооглядами матчів збірної України U-21 на ЧЄ-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".