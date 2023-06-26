Іспанія — Україна: де і коли дивитись матч молодіжного Євро-2023

Зустріч відбудеться у Румунії

У вівторок, 27 червня, збірна України U-21 після дострокового виходу у плей-офф проведе свій заключний матч на груповій стадії чемпіонату Європи-2023.

У прямому ефірі гру Іспанія U-21 — Україна U-21 покаже сайт "Суспільне Спорт", а також місцеві телеканали "Суспільне Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Крім того, зустріч буде доступна для перегляду на YouTube. Про це повідомляє сайт "Суспільне Спорт". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Обидві команди гарантували собі вихід до чвертьфіналу турніру і поборються за перше місце в квартеті, яке дасть змогу поборотися у першому раунді плей-офф ЧЄ-2023 з більш слабкою командою. Додамо, що Синьо-жовті поступалися іспанцям, які є п’ятиразовими чемпіонами Євро у цій віковій групі, у 2011 році з рахунком 0:3.

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2023 серед молоді українці сенсаційно обіграли хорватів (2:0), а також перемогли команду Румунії (1:0). З розкладом, результатами, відеооглядами всіх матчів збірної України U-21 на ЧЄ-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".