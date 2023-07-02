Сборная Украины сенсационно обыграла Францию на молодежном Евро и отобралась на Олимпиаду (видео)

За "молодежку" свой первый поединок на турнире провел Михаил Мудрик

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины встречалась с одногодками из Франции в рамках матча 1/4 финала чемпионата Европы-2023 (U-21).

Встреча, проходившая в Клуж-Напоке (Руміния) на одноименной арене, завершилась со счетом 3:1 в пользу укрианцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе французов, правда, Трехцветные уступили по итогам 45-минутки. На 19-й минуте Райан Шерки открыл счет в поединке. Казалось, Ле Бле вот-вот удвоят преимущество, однако Сине-желтые выдали отличную концовку тайма, забив 2 гола. Сначала Мудрик заработал пенальти, который реализовал Георгий Судаков. А на 44-й минуте Михаил выдал пас-конфетку на того же Судакова, который в ближнем бою переиграл Шевалье.

Во втором тайме Сине-желтые не только выдержали штурм французов, но и забили. На 86-й минуте Артем Бондаренко установил окончательный счет в матче.

Франция U-21 – Украина U-21 — 1:3

Голы: Шерки, 19 – Судаков, 32 (пен.), 44, Бондаренко, 86

Предупреждения: Тюрам, 58 – Крыськив, 51, Вивчаренко, 56, Сикан, 62

Франция U-21: Шевалье – Кунку, Люкеба, Симакан (Жандре, 72), Калулу – Тюрам (Адли, 71), Какере, Ле Фе – Шерки (Калимуэндо, 79) – Гуири (Ваи, 72), Баркола.

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч – Бондаренко (Желизко, 88), Бражко – Мудрик (Брагару, 78), Судаков, Кащук (Назаренко, 59) – Криськив (Сикан, 59).

Статистика матча Франция - Украина на молодежном Евро-2023

Отметим, в другом поединке игрового дня англичане обыграли португальцев (1:0). Таким образом, украинская "молодежка" впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры! Французы сыграют там на правах хозяев. В полуфинале ЧЕ сборная Украины U-21 сыграет с Испанией (5 июля).

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, на групповой стадии турнира сборная Украины заняла второе место. Сине-желтые переиграли Хорватию (2:0), минимально одолели Румынию (1:0) и сыграли вничью с Испанией (2:2).

Ранее сообщалось, что в Румынии пожаловались в ФИФА на Украину из-за возможного нарушения регламента на чемпионате Европы U-21.