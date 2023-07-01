Франция - Украина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала молодежного Евро

Сине-желтые борются за путевку на Олимпиаду в Париже

В воскресенье, 2 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы-2023 среди игроков до 21 года Франция — Украина. Накануне Сине-желтые успешно преодолели групповой этап Евро-2023 U-21.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Франция U-21 — Украина U-21. Встреча пройдет в Клуж-Напоке (Румыния) на одноименной арене, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Игру можно посмотреть в прямом эфире в Украине бесплатно сразу на нескольких платформах.

Подопечные Руслана Ротаня неплохо смотрелись в игре с испанцами, а потому болельщики Сине-желтых ожидают от нашей "молодежки" очередной сенсации на Евро. Однако букмекеры считают французов безоговорочными фаворитами противостояния. Добавим, сборная Украины борется за попадание на Олимпиаду в Париже, а вот французы — нет, ведь они являются хозяевами грядущих соревнований. Теоретически украинцы могут квалифицироваться на ОИ даже если проиграют в четвертьфинале Евро-2023 U-21.

Сборная Украины U-21 в последнем матче дала бой испанцам

Напомним, французы на групповой стадии турнира выиграли квартет D, победив швейцарцев, норвежцев и итальянцев. Украинцы, в свою очередь, обыграли Хорватию (2:0), минимально одолели Румынию (1:0), а также упустили победу над испанцами (2:2), заняв второе место в группе B.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Румынии обвинила Украину в нарушении регламента на Евро-2023 U-21.