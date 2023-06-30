Франция - Украина: букмекеры оценили шансы команды Ротаня в четвертьфинале молодежного Евро

Сине-желтые являются аутсайдерами противостояния

В воскресенье, 2 июля, молодежные сборные Украины и Франции проведут поединок первого раунда плей-офф чемпионата Европы-2023 U-21. К слову, Сине-желтые пробились в четвертьфинал досрочно. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция U-21 — Украина U-21.

По мнению букмекеров, французская "молодежка" является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 5,00-5,90 на победу Украины в основное время. В то же время ничья и триумф французов более вероятны — коэффициенты 4,00-4,30 и 1,44-1,66 соответственно. Добавим, что Favbet оценила вероятность победы Сине-желтых в 17%, а Трехцветных — в 60%.

Прогноз букмекеров на матч Франция U-21 — Украина U-21 (основное время)

Favbet: (победа Франции U-21 1,66 — ничья 4,30 — победа Украины U-21 5,90)

William Hill: (1,44 — 4,00 — 5,00)

Bwin: (1,62 — 4,00 — 5,00)

Матч Франция U-21 — Украина U-21 состоится в Клуж-Напоке (Румыния) на одноименной арене. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту встречу в прямом эфире.

Напомним, в Румынии обвинили украинцев в нарушении регламента ФИФА на чемпионате Европы U-21.