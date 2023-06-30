Франция - Украина: где и когда смотреть четвертьфинал молодежного Евро-2023

Команды разыграют путевку в полуфинал турнира

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины проведет поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2023 против команды Франции. На групповой стадии турнира украинцы заняли второе место, уступив испанцам только по дополнительным показателям. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Украина.

В прямом эфире игру Франция U-21 — Украина U-21 покажет сайт "Суспільне Спорт", а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.). Кроме того, встреча будет доступна для просмотра на YouTube. Об этом сообщает сайт "Суспільне Спорт". Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Встреча Франция U-21 — Украина U-21 состоится в Клуж-Напоке на "Клуж Арене". Французы на групповой стадии турнира выиграли квартет D, победив швейцарцев, норвежцев и итальянцев.

Украинцы на групповом этапе обыграли Хорватию (2:0), минимально одолели Румынию (1:0), а также упустили победу над испанцами (2:2).

Ранее сообщалось, что в Румынии обвинили украинцев в нарушении регламента на Евро-2023 U-21.